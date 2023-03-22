У Словаччині ремонтуватимуть німецькі САУ для України — амбасадорка

Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України.

Про це повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу.

“Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко”, – сказала амбасадорка.

Вона наголосила, що Берлін наполягає на тому, аби разом з танками та іншим озброєнням проводилися не лише навчання, а й надавалися запчастини та обслуговування техніки.

Раніше Словаччина не пускала до своєї країни зброю з України на ремонт. Країна пояснювала, що має проблеми з німецьким підрядником.