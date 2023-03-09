Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію щодо резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Про це інформує Euractiv.

Повідомляється, що комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують повномасштабну війну Росії проти України, й закликав уряд продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за “всеосяжний, справедливий і тривалий мир”. Натомість комітет не підтримав проєкт резолюції, яка б визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на цивільних українців, їхні будинки та на об’єкти критично важливої енергетичної інфраструктури.

“Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність у захисті своєї батьківщини та у боротьбі за загальнолюдські цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення”, – заявили демократи.

Проте в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива щодо внесення Росії до переліку країн-спонсорів тероризму буде “рівносильна покаранню всього російського народу”.

У МЗС Словенії пояснили, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Наразі відповідні резолюції ухвалили лише сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, не ухвалили відповідної резолюції.

Своєю чергою, опозиція назвала заяву МЗС “млявою”, а депутат-демократ і ексміністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію необхідно посилити, так само як і санкції.