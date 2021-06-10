Ініційований президентом Володимиром Зеленським "закон про олігархів" можуть розглянути в залі засідань Верховної Ради через два тижні.

Про це поінформував сьогодні на пресконференції голова фракції “слуг” Давид Арахамія.

“Коли в Раді з’явиться? Через один пленарний тиждень можемо чекати”, – зазначив він.

Згідно з календарним планом засідань парламенту, пленарними тижнями у ВР будуть наступний (14 – 18 червня), а також тиждень з 28 червня по 2 липня (на якому “слуги” й планують розглядати документ про олігархів).

Арахамія назвав документ “одним із найбільш важких законів” для розгляду.

“Готуємося до цього. Операція така, схожа на спецназ. Я не думаю, що це будуть якісь там деструктивні рухи в парламенті. Але, звичайно, будуть намагатися заблокувати всіма доступними шляхами. Тобто можуть бути як процедурні, так і непроцедурні (шляхи, – ред.), вибивати голоси, купувати голоси, весь перелік”, – вважає нардеп.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи є єдність у фракції “слуг” щодо ухвалення законопроєкту, Арахамія заявив:

“Станом на зараз є. Але ж ви знаєте, через два тижні будемо дивитися. Але я думаю, що все буде нормально”.

Своєю чергою, лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що президентський документ про олігархів розглянуть на комітеті ВР “в районі 20-х чисел” червня, оскільки мають ще бути внесені альтернативні документи.

Зокрема, в “Слузі народу” очікують на альтернативний законопроєкт від “Європейської Солідарності”.

“Одна з партій вже заявила, що внесе альтернативний законопроєкт. Ми чекаємо від них. Партія, в яку входить один із потенційних олігархів за цим законом. Вона вважає, що він проти них налаштований. Партія “ЄС”, – заявив Корнієнко.