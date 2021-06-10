Про це поінформував сьогодні на пресконференції голова фракції “слуг” Давид Арахамія.
“Коли в Раді з’явиться? Через один пленарний тиждень можемо чекати”, – зазначив він.
Згідно з календарним планом засідань парламенту, пленарними тижнями у ВР будуть наступний (14 – 18 червня), а також тиждень з 28 червня по 2 липня (на якому “слуги” й планують розглядати документ про олігархів).
Арахамія назвав документ “одним із найбільш важких законів” для розгляду.
“Готуємося до цього. Операція така, схожа на спецназ. Я не думаю, що це будуть якісь там деструктивні рухи в парламенті. Але, звичайно, будуть намагатися заблокувати всіма доступними шляхами. Тобто можуть бути як процедурні, так і непроцедурні (шляхи, – ред.), вибивати голоси, купувати голоси, весь перелік”, – вважає нардеп.
Читайте також:
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи є єдність у фракції “слуг” щодо ухвалення законопроєкту, Арахамія заявив:
“Станом на зараз є. Але ж ви знаєте, через два тижні будемо дивитися. Але я думаю, що все буде нормально”.
Своєю чергою, лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що президентський документ про олігархів розглянуть на комітеті ВР “в районі 20-х чисел” червня, оскільки мають ще бути внесені альтернативні документи.
Зокрема, в “Слузі народу” очікують на альтернативний законопроєкт від “Європейської Солідарності”.
“Одна з партій вже заявила, що внесе альтернативний законопроєкт. Ми чекаємо від них. Партія, в яку входить один із потенційних олігархів за цим законом. Вона вважає, що він проти них налаштований. Партія “ЄС”, – заявив Корнієнко.
- Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів”. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.
- Заступниця голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук заявила, що, окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, хочуть підготувати ще декілька проєктів.
- Понад 35% українців вважають популізмом оголошену президентом Володимиром Зеленським деолігархізацію в Україні. Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.