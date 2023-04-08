У соціальних мережах з’явилися нові секретні документи, у яких детально описують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Про це повідомляє The New York Times.

7 квітня у соціальних мережах з’явилася нова партія секретних документів, які детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. Це викликало занепокоєння в Пентагоні та додало тривожності ситуації, яка, здавалося, захопила адміністрацію президента США Джо Байдена.

Щодо масштабів витоку, то, за даними аналітиків, ймовірно було “злито” понад 100 секретних документів, що може завдати величезної шкоди.

Високопосадовець розвідки США назвав витік “кошмаром для “П’яти очей””, маючи на увазі Сполучені Штати, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Канаду країни, які широко діляться розвідданими).

Останні документи були знайдені в Twitter та інших сайтах 7 квітня, через день після того, як високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що вони розслідують потенційний витік секретних українських військових планів, включаючи тривожну оцінку можливостей протиповітряної оборони України. Один слайд, датований 23 лютого, має позначку “Секрет/NoForn”, що означає, що він не призначений для передачі іншим країнам.

Міністерство юстиції США повідомило, що почало розслідування витоку інформації та спілкується з міністерством оборони, але відмовилося від подальших коментарів.

Мік Малрой, колишній високопосадовець Пентагону, заявив, що витік секретних документів є “значним проломом у безпеці”, який може перешкодити українському військовому плануванню.

“Оскільки багато з них були зображеннями документів, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО”, — сказав він.

Один аналітик назвав те, що виявилося, “верхівкою айсберга”.

Вранці 7 квітня високопосадовці національної безпеки, які займалися першим витоком заявили, що виникло нове занепокоєння: чи ця інформація була єдиною, яка була “злита”?

Вже після обіду того ж дня вони отримали відповідь. Навіть коли представники Пентагону та агентств національної безпеки досліджували джерело документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, ще один з’явився на 4chan, анонімній маргінальній дошці оголошень. Документ 4chan — це карта, яка нібито показує стан війни в східноукраїнському місті Бахмут.

Але витік документів, схоже, виходить далеко за межі суворо секретних матеріалів щодо військових планів України. Аналітики безпеки, які перевіряли документи, що потрапляють на сайти соціальних мереж, кажуть, що зростаюча колекція також містить конфіденційні слайди про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

6 квітня Пентагон заявив, що вони вивчають це питання. 7 квітня, коли кількість “злитих” документів збільшилась, представники департаменту сказали, що їм нічого додати. Але в приватному порядку представники кількох агенцій національної безпеки визнали, що вони поспішали знайти джерело витоку, а також ймовірність постійного надходження секретної інформації, розміщеної на сайтах.

Документи про українську армію виглядають як фотографії схем очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів. Офіційні особи Пентагону визнають, що це законні документи міністерства оборони, але копії, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їх оригінальним форматом. Модифіковані версії, наприклад, завищують американські оцінки загиблих українських військових і занижують оцінки вбитих російських військових.

У п’ятницю українські офіційні особи та провоєнні російські блогери припустили, що витік був частиною дезінформаційних зусиль іншої сторони, спрямованих на вплив на можливий весняний наступ України з повернення території на сході та півдні країни.

Український високопосадовець заявив, що витік інформації виглядає як хід Росії з метою дискредитації контрнаступу. І російські блогери застерегли від довіри будь-якій інформації, яка, за словами одного з блогерів, може бути роботою “західної розвідки, щоб ввести наше командування в оману”.

За зачиненими дверима співробітники національної безпеки США намагалися знайти винного. Один посадовець сказав, що документи, ймовірно, надійшли не від українських посадовців, оскільки вони не мали доступу до конкретних планів, які мають відбиток офісів Об’єднаного штабу Пентагону. Другий посадовець сказав, що визначення того, як стався витік документів, почнеться з визначення того, хто з офіційних осіб мав до них доступ.

За словами Аріка Толера, аналітика Bellingcat, нідерландського сайту розслідувань, перша частина документів була опублікована на початку березня на Discord, платформі чату в соціальних мережах, яка популярна серед любителів відеоігор.

В Україні підполковник Юрій Береза, командир батальйону Національної гвардії України, сили якого воювали на сході країни в останні місяці, відмахнувся від новин про витік інформації.

Він зазначив, що інформаційна війна стала настільки інтенсивною, що “ми вже не можемо визначити, де правда, а де брехня”.

“Ми знаходимося на тому етапі війни, коли інформаційна війна інколи навіть важливіша за прямі фізичні зіткнення на фронті”, – сказав він.

Солдат його частини, Максим, ще не дізнався цієї новини.

“У нас багато власних проблем, і щодо цього витоку у мене немає слів”, — сердито сказав він.

Зовнішні експерти сказали, що важко зробити висновки про те, хто і чому оприлюднив інформацію.

Кайл Волтер, керівник дослідницького відділу британської фірми Logically, яка відстежує дезінформацію, сказав, що багато відомих людей у ​​російських Telegram-каналах називали оригінальне, очевидно незмінене фото, на якому зображені російські та українські втрати, операцією “впливу Заходу”.

“Вони вважають, що фактичне невідредаговане фото, на якому показано високу кількість втрат Росії та відносно низьку кількість втрат України, є спробою нав’язати поганий моральний дух Росії та російським військам”, — сказав Волтер.

Джонатан Теубнер, виконавчий директор FilterLabs AI, який відстежує обмін повідомленнями в Росії, сказав, що хоча прокремлівські голоси стверджують, що витік був американською чи українською кампанією дезінформації, його провідний аналітик вважає, що це може бути російська операція, яка має на меті посіяти недовіру між Вашингтоном і Києвом.

Сфальсифіковане фото, яке показує нижчу кількість жертв для Росії та вищу для України, ніж оприлюднені цифри, обговорювалося набагато частіше в орієнтованих на Захід соціальних медіа, ніж на платформах, орієнтованих на Росію, сказав Волтер.

За словами Волтер, росіяни часто використовують тактику дезінформації, щоб змінити викрадені документи, включно з деякими, які нібито витікають з українського уряду. Але через те, що уряд України відкинув ці документи як змінені або вирвані з контексту, вони, як правило, не набувають особливої ​​популярності, додав він.

“Є багато прикладів використання витоку документів у пропагандистських кампаніях і, зокрема, з точки зору дезінформації”, — сказав Волтер. Але що відбувається з цими американськими документами, додав він, “на цей час все ще досить незрозуміло”.

Війна в Україні, сказав Волтер, мала більше витоків документів, ніж інші конфлікти, частково через роль, яку зіграли у війні розвіддані з відкритих джерел і розсекречені розвіддані.