У США 4-річний хлопчик залишився сиротою через COVID-19. Його близькі закликають: «Носіть маски, бережіться»

У Техасі 4-річний хлопчик втратив батька, а за три місяці — і матір. Обидва хворіли на коронавірус.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

У листопаді Райден Гонсалес з Техасу святкуватиме свій п’ятий День народження, проте його батьків поруч з ним не буде.

У жовтні матір хлопчика, 29-річна вчителька Марія, померла у лікарні за кілька годин після того, як занедужала і буле терміново ушпиталена. Вже після смерті жінки стало відомо, що вона захворіла на коронавірус — її тест виявився позитивним. Жодних симптомів хвороби у Марії не було.

Це сталося за три місяці після того, як чоловік Марії, 33-річній Адан, опинився у лікарні через COVID-19. За словами лікарів, Адан був одним з двох найтяжчих хворих з коронавірусом в лікарні. Він помер 26 червня, за три тижні після госпіталізації.

Близькі розповідають, що Марія важко переживала смерть чоловіка і планувала надгробний пам’ятник для нього, але так і не встигла цього зробити.

Розі Салінас, бабуся Райден по материнській лінії розповідає, що хлопчик був дуже прив’язаний до Марії й в родині його називали “матусин хлопчик”.

“Він сумує за своєю мамою, оскільки був маминим хлопчиком. Тільки сьогодні вранці він сказав мені, що хотів би, щоб міг повернути свою маму. Він просто хотів би її повернути. Як я йому це поясню? Я сказала йому, що його батьки тепер ангели, що стежать за нами і захищають нас”, — поділилася жінка.

Після цього горя родина хлопчика вирішила розповісти про те, що з ними сталося, аби привернути увагу якомога більшої кількості людей до того, наскільки небезпечною може бути ця хвороба.

“Це не жарт. Це не фейкові новини. Інша сторона цього (епідемії коронавірусу — ред.) — болісні страждання членів сім’ї, які залишились позаду. Особливо в цій ситуації, коли це 4-річна дитина”, — сказав Гаррі Вагнер, дядько загиблої жінки.

Марджі Браянт, двоюрідна бабуся матері хлопчика звернулася до усіх з закликом подбати про безпеку себе і тих, хто оточує.

“Зараз ми втратили двох людей через COVID-19, і я не можу не наголосити на тому, наскільки важкою та серйозною може бути та яку шкоду може нанести ця пандемія. Тому носіть свою маску, будьте в безпеці”, — сказала вона.