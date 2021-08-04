Про це повідомляє видання The New York Times.
Наприкінці минулого року FDA дало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer.
Повне схвалення FDA може підштовхнути більшу кількість американців вакцинуватися проти COVID-19, оскільки це може знизити їхні побоювання щодо безпеки вакцини.
Неофіційний крайній строк для затвердження вакцини – 6 вересня.
Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що він очікує від FDA рішення до початку осені.
У заяві FDA в п’ятницю йшлося, що агентство намагається “швидше просуватися по заявці Pfizer”.
Нагадаємо, що 16 квітня в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- Раніше президент США Джо Байден оголосив про другий елемент американської стратегії боротьби з пандемією коронавірусу. Для цього США готові стати арсеналом вакцин проти COVID-19, аби якомога швидше щепити максимальну кількість людей планети.