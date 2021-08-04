Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) має намір повністю схвалити COVID-вакцину Pfizer до початку вересня.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Наприкінці минулого року FDA дало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer.

Повне схвалення FDA може підштовхнути більшу кількість американців вакцинуватися проти COVID-19, оскільки це може знизити їхні побоювання щодо безпеки вакцини.

Неофіційний крайній строк для затвердження вакцини – 6 вересня.

Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що він очікує від FDA рішення до початку осені.

У заяві FDA в п’ятницю йшлося, що агентство намагається “швидше просуватися по заявці Pfizer”.

Нагадаємо, що 16 квітня в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.