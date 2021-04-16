До України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Про це, зокрема, повідомляють агентство “Укрінформ” та “Громадське”.

Партія вакцини була доставлена літаком у столичний Міжнародний аеропорт “Київ” імені Сікорського.

Літак зустрічали заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко з представниками ЮНІСЕФ та бюро ВООЗ в Україні.

Раніше доставку препарату анонсував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз.

Вакциною Pfizer із першої партії в першу чергу будуть щеплювати мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

Після цього вакцинують працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

Як розповів журналістам Віктор Ляшко, цю партію вакцини планують розділити на дві частини, щоб потім нею ж зробити друге щеплення.

Завтра, 17 квітня, вакцину планують розвезти по регіонах (перші 29,5 тис. доз), а 18 квітня вже почнуться щеплення.

Вакцину будуть транспортувати у спеціальних контейнерах із сухим льодом. Там вона може зберігати температуру до -70 градусів. У контейнерах препарат може зберігатися впродовж місяця.

Всього в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцин різних виробників.

Окремо Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.

ОНОВЛЕНО:

Як розповів на своїй сторінці в Facebook головний санлікар Віктор Ляшко, торговельна назва вакцини виробництва компаній Pfizer-BioNTech – Comirnaty.

Він підтвердив, що сьогодні в Україну прилетіло 117 тис. доз цього препарату.

Щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже в неділю, 18 квітня, із Київської області. А з 19 квітня – по всій Україні. “Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що перша поставка препарату складе по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Ляшко нагадав, що вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer за результатами відкритого тендеру обрали приватну логістичну компанію ТОВ “Фармасофт”.

Ця компанія щотижнево (за необхідності – частіше) розвозитиме вакцину з центрального складу в Києві, де вона зберігатиметься у спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60°C до -80°C, на регіональні склади в спеціальних контейнерах із сухим льодом, здатним підтримувати наднизькі температури.

На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2°C – +8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.

У МОЗ України також оприлюднили характеристики вакцини від Pfizer: