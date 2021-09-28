Президентство 45-го американського лідера Дональда Трампа продемонструвало, що в США немає дієвих механізмів для стримування свавілля та політичної корупції. Імпічменту та перевірок — недостатньо.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Hill.

З дня, як Трамп залишив Овальний кабінет та Білий дім – минуло понад дев’ять місяців, але за цей час Конгрес не ухвалив жодного рішення, аби в майбутньому запобігати можливим зловживанням виконавчою владою, як це було з Трампом. При цьому, 45-й президент вже не раз заявляв про те, що балотуватиметься на пост голови держави на виборах 2024 року.

“В той час, як президент Байден увів жорсткіші етичні принципи для своєї команди, не було зроблено нічого, аби завадити майбутньому президенту скасувати чи повторити зловживання Трампа чи зробити щось гірше”, – йдеться в матеріалі.

Як приклад, після Вотергейтського скандалу, що скінчився відставкою президента Річарда Ніксона, Конгрес ухвалив кілька реформ, спрямованих на укріплення законів щодо фінансування виборчих кампаній, підвищення прозорості фінансування та обмеження виконавчої влади. Тепер від Конгресу чекають аналогічних дій, аби в майбутньому існував механізм для стримування “політики Трампа”.

На початку тижня до Палати представників Конгресу США внесли законопроєкт “Про захист нашої демократії”. Він покликаний зупинити можливі зловживання президентською владою та відновити баланс в американському уряді.

Нинішній “Закон про захист американської демократії” гарантує, що жоден президент не стоїть вище закону. Це дозволяє переслідувати президентів за здійснення кримінальних злочинів шляхом скасування строків давності за будь-яке федеральне правопорушення, здійснене чинним президентом, протягом часу, коли він очолює країну. Законопроєкт забороняє “самопомилування” та “політичне втручання в роботу Міністерства юстиції”, вимагаючи прозорості в системі комунікацій між міністерством та Білим домом. Також, він передбачає критичні перевірки президентів, пришвидшить процес передачі повісток до Конгресу, посилить захист інформаторів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що президент не матиме змоги отримувати фінансовий зиск від призначень на державні посади. Це дасть змогу Конгресу забезпечити виконання статті Конституції щодо винагород, яка передбачає, що президент не має права отримувати хабарі чи будь-які інші виплати від іноземних урядів.

Про рішення балотуватися в президенти Трамп повідомив у своєму оточенні після того, як стало відомо про зниження рейтингу чинного американського президента Джо Байдена після виведення американських військ з Афганістану. Першим про плани Трампа розповів конгресмен від Республіканської партії Джим Джордан, якого називають одним з найактивніших прихильників експрезидента США. Ексречник Трампа Джейсон Міллер сказав, що Трамп збирається на вибори 2024 року із вірогідністю 99%.

Дані соціологічних опитувань свідчать про те, що Трамп не має серйозних суперників на праймеріз Республіканської партії.

До цього в історії США був лише один випадок, коли експрезидент знову балотувався на найвищий державний пост після того, як отримав поразку на виборах. Це президент Гровер Клівленд у 1892 році.