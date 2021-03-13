Перші стимулар чеки по 1400 доларів, призначені допомогти американцям, сімейний дохід яких нижче 100 тисяч доларів на рік, відправлять вже в ці вихідні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Аналогічні виплати робила адміністрація Дональда Трампа, але сума була меншою. Американці отримували по 1200 доларів на кожного члена сім’ї та по 600 доларів на кажного члена сім’ї, але фінансові обмеження, що стосуються річного доходу, були суворіші.

Ті американці, у яких не змінювалися банківські рахунки і місце проживання з моменту подачі останньої податкової декларації, отримають прямі перекази першими.

Одноразова фінансова допомога в розмірі 1400 доларів на людину призначена для сімей, сукупний річний дохід яких не перевищує 100 тисяч доларів. Гроші отримають всі члени сім’ї, незалежно від віку. Президент Джо Байден казав про те, що це допомога для 85% американських сімей. Однак аналітики називають цифру 90%.

Стимулар чеки – один з пунктів в пакеті фінансової допомоги “План порятунку Америки” на суму 1,9 трлн доларів.

Першими фінансову допомогу отримають ті американці, чиї дані вже є у Податкової служби і вони не змінювалися за останній рік. Виплати надійдуть на їх банківські рахунки. Далі виплати почнуть розсилати американцям, чиї дані змінилися. Вони отримають або паперові чеки, або дебетні карти з сумою допомоги, призначеної для їх сім’ї.

Планується, що всі стимулар чеки заплатять вже до кінця березня.

10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів.

Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.

6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.

Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.

130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.

Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.

Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.

800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.

14 мільярдів доларів на поширення вакцини.

49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.

12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.

45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.

30 мільярдів доларів на розвиток туризму.

Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.

Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.