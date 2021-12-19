Про це заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу у Раді з міжнародних відносин.
“Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо відповідні потенційні пакети. Один із таких пакетів вже знаходиться у розробці”, — зауважив Джейк Салліван.
Він також уточнив, що США продовжують активно надавати допомогу Україні у сфері оборони на постійній основі.
- Раніше, у виданні The Wall Street Journal повідомлялось про те, що Білий дім розглядає можливість відправки до України військового обладнання, яке раніше призначалась Афганістану. Зокрема, мова йде про обладнання: вироблені в Росії гелікоптери Мі-17, пише видання з посиланням на інформацію від посадовців США. Українська сторона також хотіла б отримати ракети “земля-повітря” “Стрінгер”.
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Пізніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- 18 грудня Міністр оборони Олексій Резніков в черговий раз звернувся до НАТО з проханням допомогти Україні з наступальним озброєнням.