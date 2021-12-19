У Сполучених Штатах Америки працюють над новим розширеним пакетом військової допомоги Україні. Фінальне рішення має ухвалити президент США Джо Байден.

Про це заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу у Раді з міжнародних відносин.

“Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо відповідні потенційні пакети. Один із таких пакетів вже знаходиться у розробці”, — зауважив Джейк Салліван.

Він також уточнив, що США продовжують активно надавати допомогу Україні у сфері оборони на постійній основі.