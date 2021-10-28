Про це повідомляє Клівлендська клініка.

Торік рак молочної залози діагностували у 2,3 млн жінок по всьому світу. В Україні рак грудей є найпоширенішим видом раку серед жінок – понад 20% щорічно.

Вчені протягом багатьох років прагнуть збільшити ефективність лікування цього захворювання. Але його профілактика може виключити усі ризики від раку та незручності через складне лікування.

Клініка Клівленда розпочала клінічні випробування нової вакцини, яка допоможе запобігти потрійному негативному раку молочної залози (найагресивніший тип раку грудей). Онколог Г. Томас Бадд, доктор медичних наук, головний дослідник випробування, пояснює, яким може бути майбутнє профілактики раку молочної залози.

Це клінічне випробування проти раку молочних залоз ґрунтується на двох десятиріччях досліджень імунолога Дослідницького інституту Лернера Клівлендської клініки Вінсента Туохі, який показав, що активація імунної системи проти білка під назвою α-лактальбумін запобігає раку молочної залози у мишей, схильних до ризику.

Як діє вакцина?

Після мишей настав етап випробування на людях. Основними пацієнтами будуть ті, хто завершив лікування потрійного негативного раку молочної залози та схильний до ризику його повернення. Мета першої фази випробувань – визначити правильне дозування вакцини для пацієнтів з ранньою стадією раку та оптимізувати імунну відповідь організму на вакцину.

Вакцина спрямована на молочний білок α-лактальбумін, який зазвичай виробляється лише під час лактації. По завершенні лактації його більше немає в нормальній тканині молочної залози. Але пухлини можуть виробляти цей білок. Дослідження показали, що від 70% до 80% пухлин такого типу раку виробляють надто багато α-лактальбуміну.

“Загальна ідея вакцини полягає в тому, що α-лактальбумін може стати так званою імунологічною мішенню – ми можемо стимулювати імунну систему до атаки клітин, які виробляють цей білок”, – каже доктор Бадд.

До складу вакцини також входить інший препарат, імунологічний ад’ювант, який по суті привертає увагу імунної системи до α-лактальбуміну і спрямовує його на імунну відповідь, щоб запобігти росту пухлини, що зароджується.

Чому вчені борються саме з тричі негативним раком молочної залози?

Потрійний негативний рак молочної залози названий так тому, що ракові клітини пацієнток негативно реагують на рецептори естрогену та прогестерону та білок рецептора 2 епідермального чинника зростання людини (HER2). Словом, гормональна терапія та решта цільових препаратів неефективні проти цього типу раку. Для тих, хто схильний до цього типу раку, єдиним способом вижити є мастектомія – хірургічна операція з видалення молочної залози, під час якої видаляються жирова клітковина, що містить лімфатичні вузли, та великий і малий грудні м’язи.

Цей тип раку становить від 12% до 15% всіх випадків раку молочної залози та є найагресивнішим та найсмертоноснішим підтипом, при якому майже чверть усіх пацієнток помирають протягом п’яти років після встановлення діагнозу.

Наступним етапом досліджень буде випробування вакцини на жінках, охоплених групою ризику захворювання на потрійний негативний рак молочної залози. Дослідження планують завершити у вересні 2022 року.