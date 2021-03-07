Конгресмен-демократ Ерік Сволвелл подав позов проти колишнього президента США Дональда Трампа, його сина Дональда, адвоката Руді Джуліані та республіканця Мо Брукса через заворушення у Капітолії 6 січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Метою позову є притягнення Трампа та його союзників до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолія.

Це вже другий позов проти колишнього очільника Білого дому зі звинуваченнями в підбурюванні до заколоту та штурму 6 січня. Раніше до суду також звернувся конгресмен-демократ Бенні Томпсон (з позовом проти Трампа і Джуліані).

Ерік Сволвелл – член Палати представників Конгресу США від штату Каліфорнія. Він був одним із менеджерів з імпічменту Трампа, який розглядався у лютому в Сенаті.

Сволвелл подав 65-сторінковий позов до федерального суду Вашингтона, округ Колумбія, інформує видання The Hill.

У ньому Трамп, його син Дональд Трамп-молодший, член Палати представників Мо Брукс і адвокат Руді Джуліані звинувачуються в підбурюванні до заворушень і в порушенні низки федеральних законів, а також законів округу Колумбія.

Позов Сволвелла багато в чому перегукується із позовом конгресмена Томпсона.

У ньому також говориться про порушення закону, ухваленого після Громадянської війни в США (1861-1865 років). Йдеться про закон, ухвалений Конгресом у квітні 1871 року, який спрямований на боротьбу з насильством та залякуванням обраних посадовців з боку Ку-клукс-клану та передбачає захист від насильницьких змов.

Однак у позові Сволвелла також йдеться про те, що Дональд Трамп, Трамп-молодший, Джуліані та Брукс порушили закони Вашингтона, в тому числі антитерористичний акт, підбурюючи до заворушень. Крім того, зазначається, що вони допомагали та сприяли заколотникам і завдали емоційних переживань членам Конгресу.

“Відповідачі (Трамп та його оточення – ред.) переконали натовп у тому, що відбуваються такі речі, які можуть виправдати насильство, а потім відправили цей натовп на Капітолій із закликами до негайних насильницьких дій”, – наводить CNN цитату із позову.

Сволвелл наполягає, що Дональд Трамп та його соратники спровокували атаку на Конгрес своїми неодноразовими та безпідставними публічними заявами про нібито фальсифікацію президентських виборів.

“Трамп безпосередньо підбурював до насильства в Капітолії, а потім схвально спостерігав, як будівлю захопили. Жахливі події 6 січня стали прямим і передбачуваним наслідком незаконних дій відповідачів. Відтак, відповідачі несуть відповідальність за заподіяну шкоду та руйнування”, – йдеться в позові.

У ньому також зазначається, що Трамп та його соратники змовилися, щоб перешкодити Конгресу підтвердити результати президентських виборів 2020 року та перемогу Джо Байдена.

Сволвелл вимагає відшкодування збитків (сума не озвучується). Крім того, конгресмен вимагає від суду видати наказ, згідно з яким Трамп та його соратники повинні будуть у майбутньому мінімум за тиждень повідомляти про проведення будь-якого мітингу в окрузі Колумбія (пов’язаного з виборами).

Новий позов вже прокоментував радник Трампа Джейсон Міллер, назвавши його “черговим полюванням на відьом”.