Консультативна рада федерального Управління США з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалила використання вакцини Johnson & Johnson для проведення бустерних щеплень.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Johnson & Johnson – однодозова вакцина, тобто бустерна доза буде другим за рахунком щепленням.

Ревакцинацію Johnson & Johnson рекомендували громадянам віком від 18 років за умови, що повторну ін’єкцію буде зроблено не раніше, ніж через два місяці після першого щеплення.

Представники консультативної ради звернули увагу на те, що бустерні щеплення сприяють виробленню значно меншої кількості антитіл, аніж за умови ревакцинації Pfizer чи Moderna.

Виробник Johnson & Johnson тепер має відповісти – чи є можливість зробити вакцину дводозовою, аби підсилити імунну відповідь.

Один з розробників вакцини, доктор Ден Баруш пояснив, що рівень антитіл внаслідок щеплення J&J значно нижчий, аніж у мРНК-вакцин, проте “імунна відповідь стабільна”.

4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.