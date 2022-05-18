Про це повідомляє Reuters.
“Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у Сполучених Штатах було б незаконним, щоб уряд конфіскував ці активи”, — наголосила Йеллен.
Проте вона додала, що США ведуть переговори з союзниками, щоб змусити РФ сплачувати за повоєнну відбудову України.
Деякі європейські чиновники виступають за те, щоб ЄС, Сполучені Штати та інші партнери арештували близько 300 мільярдів доларів у валютних активах російського Центрального банку, заморожених санкціями. Активи знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії.
- Нагадаємо, що сьогодні, після тримісячного закриття через вторгнення Росії, США відкрили своє посольство в Києві.
- Також держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що ситуація з продовольчою безпекою у світі загострилася. Це сталося через військову агресію РФ проти України.
- Зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.