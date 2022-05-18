18 травня міністерка фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Сполучені Штати наразі не мають законних повноважень, аби арештувати та конфіскувати заблоковані активи російського Центрального банку для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у Сполучених Штатах було б незаконним, щоб уряд конфіскував ці активи”, — наголосила Йеллен.

Проте вона додала, що США ведуть переговори з союзниками, щоб змусити РФ сплачувати за повоєнну відбудову України.

Деякі європейські чиновники виступають за те, щоб ЄС, Сполучені Штати та інші партнери арештували близько 300 мільярдів доларів у валютних активах російського Центрального банку, заморожених санкціями. Активи знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії.