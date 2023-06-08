Американська компанія Thermetrics розробила для користування вченими з Університету штату Арізона (ASU) робота, який може "дихати, потіти і тремтіти".

Джерело: The Independent.

Робот під назвою ANDI був створений з метою допомоги дослідникам у спробах краще зрозуміти вплив екстремальних температур на людський організм.

“ANDI потіє, виробляє тепло, тремтить, ходить і дихає. Ми намагаємося якомога краще розвинути розуміння того, як тепло впливає на організм людини з метою проєктування у майбутньому речей, поклтканих вирішити це питання”, — пояснив Конрад Рикачевський, головний дослідник цього проєкту від ASU.

Як відзначили у виданні, деякі з десятка роботів, що “вміють потіти”, раніше створених дослідниками, вже широко використовуються компаніями для тестування одягу, проте ANDI є єдиним, кого можна задіяти на вулиці.

Відтак, це дозволяє вченим проводити експерименти в раніше неможливих умовах екстремальної спеки, вивчаючи при цьому вплив сонячної радіації.

“Терморегуляція хворого на діабет відрізняється від здорової людини. Тож, ми можемо врахувати всі ці модифікації за допомогою наших індивідуальних моделей”, – прокоментував мету розробки інший дослідник Анкіт Джоші.