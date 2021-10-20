Про це пише американське видання The New York Times.

Процедуру провела команда лікарів з медичного центру NYU Langone Health у Нью-Йорку. Вони використали вирощену в лабораторних умовах нирку генномодифікованої свині – її тканини більше не містять характерної для цих тварин молекули, яка викликає майже миттєве відторгнення.

Орган пересадили пацієнтці з мертвим мозком й ознаками порушення функції нирок. Найближчим часом її мали відключити від апарату життєзабезпечення, тому сім’я дала згоду на експеримент.

Протягом трьох днів нова нирка була прикріплена до кровоносних судин гомілки пацієнтки та зберігалася поза її тілом. Орган накрили спеціальним щитком. Періодично дослідники брали з органу зразки тканин.

За цей час аномальний рівень креатиніну — показник поганої функції нирок — повернувся до норми. Це означає, що свиняча нирка чудово функціонує.

“Той факт, що орган функціонував поза організмом, є вагомою ознакою того, що він працюватиме в організмі”, – сказав директор медичного центру NYU Інституту трансплантації Лангоне у Манхеттені доктор Монтгомері.

Але що найважливіше: свинячий орган вперше не викликав відторгнення. Попри те, що вченим невідомо, як людський організм реагуватиме на свинячу нирку в довгостроковій перспективі (для спостережень було лише 54 години), ця процедура є знаковою.

Якщо такий метод і надалі демонструватиме успіх, це допоможе врятувати сотні тисяч людей – лише у США 90 000 осіб чекають своєї черги на трансплантацію нирок. Вчені вже міркують над тим, чи можуть генномодифіковані свині бути джерелами всього — від клапанів серця до шкірних трансплантатів для людей.