13 грудня представники Міністерства енергетики США оголосили про історичне досягнення в області ядерного синтезу: вперше американські вчені виробили більше енергії в результаті синтезу, ніж лазерна енергія, використана для експерименту.

Про це інформує CNN.

Джерело, знайоме з проєктом, підтвердило CNN, що американські вчені з National Ignition Facility в Національній лабораторії імені Лоуренса Лівермора в Каліфорнії успішно провели реакцію ядерного синтезу, що призвело до чистого приросту енергії.

Це перший випадок, коли вченим вдалося здійснити реакцію ядерного синтезу, яка призвела до чистого приросту енергії, замість того, щоб збити рівновагу, як це було в попередніх експериментах.

Так званий “приріст чистої енергії” є важливою віхою в десятирічній спробі отримати чисту необмежену енергію від ядерного синтезу — реакції, яка відбувається, коли два або більше атомів зливаються разом. Експеримент додав 2,05 мегаджоуля енергії до мішені та в результаті отримав 3,15 МДж енергії термоядерного синтезу, виробивши на 50% більше енергії, ніж було використано. Це перший раз, коли експеримент призвів до значного збільшення енергії.

Цей монументальний науковий прорив є віхою для майбутнього чистої енергії, — наголосив сенатор-демократ від Каліфорнії Алекс Паділья.

Прорив був зроблений групою вчених Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії 5 грудня – на установці розміром зі спортивний стадіон, оснащеній 192 лазерами.

Міністерка енергетики США Дженніфер Гранхольм у своїй заяві назвала цей прорив “визначним досягненням”. Вона зауважила, що вчені з Лівермора та інших національних лабораторій виконують роботу, яка допоможе США “вирішити найскладніші та актуальні проблеми людства, такі як забезпечення чистої енергії для боротьби зі зміною клімату та підтримання ядерного стримування без ядерних випробувань”.

Директор Лівермора, доктор Кім Буділ, назвав спроби вчених реалізувати термоядерну реакцію в лабораторії “однією з найбільш значущих наукових проблем, які коли-небудь вирішувало людство”, і привітав роботу вчених своєї лабораторії.

Заступниця міністра ядерної безпеки та адміністраторка Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джил Грубі зазначила, що “надалі” ця робота матиме подальші “прориви” спільно з “невдачами”.

Та додала, що їхня робота зосереджена на “сприянні національній безпеці”, одночасно “просуваючись до … чистого енергетичного майбутнього”.

Вона наголосила, що сьогоднішнє “безпрецедентне” оголошення підтверджує те, що вона та інші говорили десятиліттями, а саме, що сьогодні немає “більш відданої чи талановитої групи вчених”, яка працює.

Вчені потроху йшли до прориву. У лютому британські вчені оголосили, що вони більш ніж удвічі перевищили попередній рекорд для створення та підтримки ядерного синтезу. У величезній машині у формі пончика, яка називається токамак, оснащена гігантськими магнітами, вчені, які працюють поблизу Оксфорда, змогли генерувати рекордну кількість постійної енергії. Попри це, це тривало лише 5 секунд.

На початку 2022 року європейські дослідники з консорціуму EUROfusion, використовуючи JET, зробили значний прорив у розробці практичного ядерного синтезу – енергетичного процесу, що відбувається усередині зірок. У лабораторії побили світовий рекорд за кількістю енергії, отриманої шляхом стискання двох форм водню.

Велика проблема використання енергії термоядерного синтезу полягає в тому, щоб підтримувати її достатньо довго, щоб вона могла живити електричні мережі та системи опалення по всьому світу.

Довідка. Ядерний синтез – процес, котрий живить зірки, як наше Сонце, обіцяє майже безмежне джерело зеленої електроенергії на довгострокову перспективу, використовуючи мінімальну кількість палива, яке можна отримати з недорогих матеріалів. Процес ядерного синтезу об’єднує атоми легких елементів, таких як водень, при високих температурах, утворюючи гелій і вивільняючи величезну енергію у вигляді тепла.