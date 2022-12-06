Киянину, який публічно підтримував дії російського агресора, повідомлено про підозру. У нього вилучили заборонену символіку та валюту РФ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину Україну за фактом публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора”, — йдеться в повідомленні.

Прихильником “русского мира” виявився 67-річний мешканець столиці, уродженець Сумської області.

Зазначається, що чоловік неодноразово розміщував на власній у соціальних мережах антиукраїнські публікації, що виправдовують збройну агресію РФ, а також дії російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Під час обшуку правоохоронці вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.