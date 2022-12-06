Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину Україну за фактом публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора”, — йдеться в повідомленні.
Прихильником “русского мира” виявився 67-річний мешканець столиці, уродженець Сумської області.
Зазначається, що чоловік неодноразово розміщував на власній у соціальних мережах антиукраїнські публікації, що виправдовують збройну агресію РФ, а також дії російської армії на тимчасово окупованих територіях.
Під час обшуку правоохоронці вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
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