У понеділок невідомий відкрив вогонь в супермаркеті King Soopersв Боулдері (США, штат Колорадо). В результаті загинули 10 осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Це відбулося менш ніж через тиждень після того, як вісім осіб були вбиті в результаті серії нападів на спа в Атланті.

Ці два інциденти, ймовірно, викличуть дискусію про законодавство про контроль над зброєю в Сполучених Штатах, де смертельні випадки від вогнепальної зброї широко поширені.

За останній тиждень відбулося як мінімум сім масових розстрілів – включаючи три інциденту тільки в суботу.

Атланта, 16 березня: загинули вісім осіб – в тому числі шість жінок азіатського походження.

Стоктон, Каліфорнія, 17 березня: п’ятеро людей, які готували панахиду в Стоктоні, в Центральній долині Каліфорнії, були поранені в результаті пострілів з автомобіля, що проїжджав повз. Ні у кого не було небезпечних для життя травм.

Грешем, штат Орегон, 18 березня: четверо постраждалих були доставлені в лікарню після стрілянини в місті на схід від Портленда.

Х’юстон 20 березня: в результаті заворушень в клубі були поранені п’ятеро людей. Один з них був у критичному стані після поранення в шию, стан решти – стабільний.

Даллас 20 березня: вісім осіб були застрелені невідомим нападникам, один з яких, за даними поліції, загинув.

Філадельфія, 20 березня: часом Одна людина була вбита і ще п’ятеро отримали поранення під час стрілянини на незаконній вечірці.

Боулдер, Колорадо, 22 березня: за даними поліції, десять осіб, в тому числі офіцер поліції, були вбиті в результаті стрілянини в супермаркеті King Soopers.

Попри те, що деякі офіційні дані про насильство із застосуванням вогнепальної зброї широко доступні, у федерального уряду США немає централізованої системи або бази даних для відстеження масових розстрілів по всій країні.

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань, який відстежує деякі дані про насильство із застосуванням вогнепальної зброї, у 2019 році в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї загинуло близько 40 000 осіб.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.