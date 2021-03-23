Про це повідомляє телеканал CNN.
Це відбулося менш ніж через тиждень після того, як вісім осіб були вбиті в результаті серії нападів на спа в Атланті.
Ці два інциденти, ймовірно, викличуть дискусію про законодавство про контроль над зброєю в Сполучених Штатах, де смертельні випадки від вогнепальної зброї широко поширені.
За останній тиждень відбулося як мінімум сім масових розстрілів – включаючи три інциденту тільки в суботу.
Атланта, 16 березня: загинули вісім осіб – в тому числі шість жінок азіатського походження.
Стоктон, Каліфорнія, 17 березня: п’ятеро людей, які готували панахиду в Стоктоні, в Центральній долині Каліфорнії, були поранені в результаті пострілів з автомобіля, що проїжджав повз. Ні у кого не було небезпечних для життя травм.
Грешем, штат Орегон, 18 березня: четверо постраждалих були доставлені в лікарню після стрілянини в місті на схід від Портленда.
Х’юстон 20 березня: в результаті заворушень в клубі були поранені п’ятеро людей. Один з них був у критичному стані після поранення в шию, стан решти – стабільний.
Даллас 20 березня: вісім осіб були застрелені невідомим нападникам, один з яких, за даними поліції, загинув.
Філадельфія, 20 березня: часом Одна людина була вбита і ще п’ятеро отримали поранення під час стрілянини на незаконній вечірці.
Боулдер, Колорадо, 22 березня: за даними поліції, десять осіб, в тому числі офіцер поліції, були вбиті в результаті стрілянини в супермаркеті King Soopers.
Попри те, що деякі офіційні дані про насильство із застосуванням вогнепальної зброї широко доступні, у федерального уряду США немає централізованої системи або бази даних для відстеження масових розстрілів по всій країні.
За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань, який відстежує деякі дані про насильство із застосуванням вогнепальної зброї, у 2019 році в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї загинуло близько 40 000 осіб.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азіатських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації і пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азіатського походження.