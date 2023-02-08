Внаслідок землетрусу в Сирії, місцевій мешканці довелося народжувати під уламками. Жінка не вижила, але новонароджену дитину вдалося дістати рятувальникам.

Про це повідомляє видання Ulyces.

Опинившись під уламками від будівлі, яка була зруйнована внаслідок землетрусу у Сирії, вагітній жінці довелося народжувати на місці.

Рятувальники, яким вдалося до неї дістатися, виявили, що жінка загинула.

Водночас новонароджену дитину вдалося дістати живою. На опублікованих кадрах видно, як вони переносять на руках немовля у безпечне місце.

За словами користувачі у коментарях, запис зробили у сільській місцевості в районі міста Алеппо, яке постраждало від землетрусу магнітудою 7,8 бала.

Нагадаємо, що за останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого, вже перевищила 8 000 осіб.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.