У Тернопільскій області викрито чоловіка, який незаконно використовував гуманітарну допомогу. Його підозрюють в тому, що він продавав військову амуніцію.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Кошти на гуманітарну допомогу збирали у США. За даними слідства, чоловік ввозив товари до України разом з іншими особами. Серед них були бронежилети та інша амуніція.

Встановлено, що їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. До України товари ввозили як гуманітарну допомогу.

Утім бронежилети потрапляли на склади організатора схеми. Після чого псевдоволонтер реалізовував їх з метою отримання прибутку.

Правоохоронці викрили 49 бронежилетів за 620 тисяч гривень. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та встановлення усіх причетних до незаконної діяльності.

Тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.