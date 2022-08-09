У трьох областях України нейтралізували мережу російських агентів, які поширювали через інтернет дезінформацію про ситуацію на фронті та закликали громадян долучатися до лав окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку РФ та поширювали їх на прифронтових територіях України.

Зокрема у Харківській області співробітники СБУ затримали проросійського агітатора. Зловмисником виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, який був завербований російськими спецслужбами. Чоловік розробляв макети листівок і відеоролики, які були спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань.

“Зв’язковим була його донька, котра мешкає у РФ і співпрацює з ворожими спецслужбами. Зразки готової продукції вона надсилала на “затвердження” представникам міноборони Росії”, – зазначили у СБУ.

Натомість у Дніпропетровській області було знешкоджено ще двох російських пропагандистів, які поширювали пропаганду у соціальних мережах.

Один із них під час перебування на заробітках у РФ був помічений російськими спецслужбами. Після повернення в Україну, чоловік активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні сили України.

“Іншого мешканця регіону окупанти залучили до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування. За вказівками кураторів РФ він через дві спеціалізовані інтернет-платформи поширював деструктивний контент”, – розповіли в СБУ.

Окрім того, у Рівненській області правоохоронці викрили пропагандиста, який просував комуністичні ідеї й розповсюджував заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Всім зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.