Снайпера РФ будуть судити за те, що він здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка, який не становив для нього жодної загрози.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У відомстві зазначили, що вже скеровано до суду обвинувальний акт у порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої “миротворчої” бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Під час розслідування було встановлено, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовець РФ здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка.

На той момент потерпілий мирний мешканець повертався додому та не становив для нього жодної загрози, адже не мав при собі ніякої зброї.

Нещодавно трьох бойовиків так званої “ДНР”, які воювали у складі збройних сил РФ проти України, засудили до 15 років ув’язнення. Суд визнав винними у державній зраді трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого “4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР”. Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини Сумської області.