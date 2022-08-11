Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У відомстві зазначили, що вже скеровано до суду обвинувальний акт у порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої “миротворчої” бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Під час розслідування було встановлено, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовець РФ здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка.

На той момент потерпілий мирний мешканець повертався додому та не становив для нього жодної загрози, адже не мав при собі ніякої зброї.

Зображення: facebppk/Офіс генерального прокурора

Нещодавно трьох бойовиків так званої “ДНР”, які воювали у складі збройних сил РФ проти України, засудили до 15 років ув’язнення. Суд визнав винними у державній зраді трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого “4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР”. Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини Сумської області.