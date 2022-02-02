Про це повідомляє ГУНП в Київській області.
За попередніми даними, конфлікт, який перетік у бійку, стався між активістами та співробітниками закладу. Також під час інциденту зробили кілька попереджувальних пострілів зі зброї. Від них ніхто не постраждав. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група.
Із затриманими особами спілкуються слідчі. Розпочато кримінальне провадження за статтею “хуліганство” (за ч. 2 ст. 296 КК), санкція передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Додатково не повідомлялося, в якому стані перебувають потерпілі.
Зазначимо, що за останній тиждень це вже другий випадок на цій локації. 25 січня невідомі особи з автоматами напали на групу активістів “Український стяг”. Попередньо відомо, що ними могли бути співробітники інкасаторської фір
- Нагадаємо, бойовики вранці скинули гранату з безпілотника на контрольний пункт в’їзду-виїзду “Гнутове” на Донеччині.
- Також 31 січня російські найманці на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по околицях населеного пункту Світлодарськ. Днем раніше окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, поранивши українського військового.