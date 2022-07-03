3 липня 2022 року в РФ загорілась одна з елітних висотних будівель в діловому районі Москви. ЗМІ повідомляють про загорання Capital Towers.

Відповідне відео розмістив народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук.

Так, попередньо, спалах розпочався на 55 поверсі вежі Capital Towers, зазначають, що на місці працюють пожежники.

Інші ЗМІ повідомляють, що загоряння сталось на даху.

Раніше повідомляли про те, що на Каширському шосе на півдні Москви спалахнула пожежа, що охопила два металеві ангари, загалом горіло понад дві тисячі квадратних метрів. Російські рятувальники намагались загасити пожежу за допомогою авіації.

Також в РФ сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку.