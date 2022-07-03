Відповідне відео розмістив народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук.
Так, попередньо, спалах розпочався на 55 поверсі вежі Capital Towers, зазначають, що на місці працюють пожежники.
Інші ЗМІ повідомляють, що загоряння сталось на даху.
Раніше повідомляли про те, що на Каширському шосе на півдні Москви спалахнула пожежа, що охопила два металеві ангари, загалом горіло понад дві тисячі квадратних метрів. Російські рятувальники намагались загасити пожежу за допомогою авіації.
Також в РФ сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку.
- Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули та десятки будинків пошкоджені в російському місті Бєлгород поблизу кордону з Україною.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті згорів склад окупантів. Росіяни зберігали у приміщенні награбоване майно мирних жителів.
- Раніше українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.