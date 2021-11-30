Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
Сильний південно-західний вітер уже добу зриває дахи будинків, ламає дерева та перевертає машини.
У Стамбулі впала вежа з годинником. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz
— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021
Пориви вітру у місті досягали швидкості 130 кілометрів на годину.
VIDEO — Extreme winds tear off roofs, topple over containers in Istanbul, as death toll rises to 3 with at least 9 injured pic.twitter.com/oGBaz047Xx
— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021
Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, також в результаті падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який зносило вітром.
Також повідомлялося, що серед загиблих є іноземець.
Серед загиблих також жінка, яка загинула, намагаючись захистити сина від падіння даху. Обох накрило завалами, дитина зараз перебуває в лікарні.
Рибальські човни затонули в районі Пендік, а протока Босфор була закрита для руху суден через погані погодні умови.
Крім того, шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.
Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.
- Нагадаємо, у серпні на півночі Туреччини загинули десятки людей через масштабні повені на чорноморському узбережжі країни.
- Раніше повідомлялося, що масштабні лісові пожежі спалахнули на півдні Туреччини. Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.