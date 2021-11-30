Потужним штормом накрило кілька провінцій Туреччини в регіонах Егейського та Мармурового морів. Найбільше постраждала столиця країни Стамбул, та її околиці. Відомо про загибель 6 осіб.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Сильний південно-західний вітер уже добу зриває дахи будинків, ламає дерева та перевертає машини.

У Стамбулі впала вежа з годинником. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

Пориви вітру у місті досягали швидкості 130 кілометрів на годину.

VIDEO — Extreme winds tear off roofs, topple over containers in Istanbul, as death toll rises to 3 with at least 9 injured pic.twitter.com/oGBaz047Xx — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, також в результаті падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який зносило вітром.

Також повідомлялося, що серед загиблих є іноземець.

Серед загиблих також жінка, яка загинула, намагаючись захистити сина від падіння даху. Обох накрило завалами, дитина зараз перебуває в лікарні.

Рибальські човни затонули в районі Пендік, а протока Босфор була закрита для руху суден через погані погодні умови.

Крім того, шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.

Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.