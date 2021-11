Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Сильний південно-західний вітер уже добу зриває дахи будинків, ламає дерева та перевертає машини.

У Стамбулі впала вежа з годинником. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz

Пориви вітру у місті досягали швидкості 130 кілометрів на годину.

VIDEO — Extreme winds tear off roofs, topple over containers in Istanbul, as death toll rises to 3 with at least 9 injured pic.twitter.com/oGBaz047Xx

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021