Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah. 

Сильний південно-західний вітер уже добу  зриває дахи будинків, ламає дерева та перевертає машини. 

У Стамбулі впала вежа з годинником. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Пориви вітру у місті досягали швидкості 130 кілометрів на годину. 

Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, також в результаті падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який зносило вітром.

Фото: NTV.tr

Також повідомлялося, що серед загиблих є іноземець.

Серед загиблих також жінка, яка загинула, намагаючись захистити сина від падіння даху. Обох накрило завалами,  дитина зараз перебуває в лікарні.

Фото: NTV.tr

Фото: NTV.tr

Рибальські човни затонули в районі Пендік, а протока Босфор була закрита для руху суден через погані погодні умови.

Крім того, шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.

Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.

 