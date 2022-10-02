Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська.

Назву “Гетьман Іван Мазепа” у 2021 році обрав президент України, коли розпочиналось будівництво.

“Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце”, – зазначила Зеленська.

Корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських Сил ЗС України.

Перша леді побажала судну з честю нести український прапор.

“Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!”, – наголосила Зеленська.

14 грудня 2020 року Україна підписала з представниками Туреччини угоду на передачу технологій будівництва корветів в Україні. Підрядником для будівництва корветів типу Ada обрано миколаївське підприємство “Океан”. У 2021 році анонсували закладку першого корвету. “Мотор Січ” отримала від Міноборони замовлення на створення морської версії вертольота Мі-2 для розміщення на корветах.

Для українського корвета роботи розпочали у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині. Для протикорабельного ракетного озброєння розглядалися ПКР Нептун, Atmaca, NSM, Harpoon. Водночас рішення щодо озброєння остаточно не прийняте.

Довідка. Ada — тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Турецький військово-морський флот уже ввів в експлуатацію чотири корвети типу Ада, і найближчим часом планується ввести ще декілька. Метою проєкту є створення сучасного літорального бойового корабля, який володіє можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі, з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс-технологій.