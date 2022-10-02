2 жовтня у Туреччині відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвета типу Ada для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.

Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська.

Назву “Гетьман Іван Мазепа” у 2021 році обрав президент України, коли розпочиналось будівництво.

“Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце”, – зазначила Зеленська.

Корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських Сил ЗС України.

Перша леді побажала судну з честю нести український прапор.

“Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!”, – наголосила Зеленська.

14 грудня 2020 року Україна підписала з представниками Туреччини угоду на передачу технологій будівництва корветів в Україні. Підрядником для будівництва корветів типу Ada обрано миколаївське підприємство “Океан”. У 2021 році анонсували закладку першого корвету. “Мотор Січ” отримала від Міноборони замовлення на створення морської версії вертольота Мі-2 для розміщення на корветах.

Для українського корвета роботи розпочали у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині. Для протикорабельного ракетного озброєння розглядалися ПКР Нептун, Atmaca, NSM, Harpoon. Водночас рішення щодо озброєння остаточно не прийняте.

Довідка. Ada — тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Турецький військово-морський флот уже ввів в експлуатацію чотири корвети типу Ада, і найближчим часом планується ввести ще декілька. Метою проєкту є створення сучасного літорального бойового корабля, який володіє можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі, з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс-технологій.