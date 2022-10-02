Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська.
Назву “Гетьман Іван Мазепа” у 2021 році обрав президент України, коли розпочиналось будівництво.
“Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце”, – зазначила Зеленська.
Корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських Сил ЗС України.
Перша леді побажала судну з честю нести український прапор.
“Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!”, – наголосила Зеленська.
14 грудня 2020 року Україна підписала з представниками Туреччини угоду на передачу технологій будівництва корветів в Україні. Підрядником для будівництва корветів типу Ada обрано миколаївське підприємство “Океан”. У 2021 році анонсували закладку першого корвету. “Мотор Січ” отримала від Міноборони замовлення на створення морської версії вертольота Мі-2 для розміщення на корветах.
Для українського корвета роботи розпочали у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині. Для протикорабельного ракетного озброєння розглядалися ПКР Нептун, Atmaca, NSM, Harpoon. Водночас рішення щодо озброєння остаточно не прийняте.
Довідка. Ada — тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Турецький військово-морський флот уже ввів в експлуатацію чотири корвети типу Ада, і найближчим часом планується ввести ще декілька. Метою проєкту є створення сучасного літорального бойового корабля, який володіє можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі, з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс-технологій.
- Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Сполучене королівство планує надати їх з власного флоту.
- Системи протиповітряної оборони IRIS-T виготовляють спеціально для України, тож їх немає на озброєнні німецької армії.
- Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які РФ провела на тимчасово окупованих територіях України.