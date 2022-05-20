Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
16 травня 2022 року у Євпаторії він облив “міську адміністрацію” жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова.
За словами Денісової, того ж дня росіяни поширили через кримські ЗМІ та Telegram-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом “перепрошує за свій вчинок”. Було помітно, що текст він читає під примусом. Омбудсменка не виключає, що до активіста були застосовані тортури.
“З моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося. На сайті “міського суду” Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи немає”, — написала Денісова.
- Нагадаємо, що російські армійці вкотре порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими: окупанти змушують полонених українських військових працювати у захопленій частині Луганської області.
- Варто зазначити, щодня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж.
- Також Росія примусово проводить паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою. Отримати російське громадянство мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань.