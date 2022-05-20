Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

16 травня 2022 року у Євпаторії він облив “міську адміністрацію” жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова.

За словами Денісової, того ж дня росіяни поширили через кримські ЗМІ та Telegram-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом “перепрошує за свій вчинок”. Було помітно, що текст він читає під примусом. Омбудсменка не виключає, що до активіста були застосовані тортури.

“З моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося. На сайті “міського суду” Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи немає”, — написала Денісова.