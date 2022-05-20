У тимчасово окупованому Криму триває практика насильницьких зникнень громадських активістів, незгодних з діями російської окупаційної влади. Зокрема після затримання зник художник та активіст Богдан Зіза.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

16 травня 2022 року у Євпаторії він облив “міську адміністрацію” жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова.

За словами Денісової, того ж дня росіяни поширили через кримські ЗМІ та Telegram-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом “перепрошує за свій вчинок”. Було помітно, що текст він читає під примусом. Омбудсменка не виключає, що до активіста були застосовані тортури.