У мешканки Сумщини, яка померла 25 березня, підтвердили коронавірус. Вона також інфікувала ним ще трьох своїх родичів.

Про це повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.

“За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат”, – написав він.

За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області померла жителька Конотопського району, в якої експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.