Про це повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.
“За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат”, – написав він.
За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.
Раніше повідомлялося, що у Сумській області померла жителька Конотопського району, в якої експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.
- У Рівненській області підтвердили дев’ять випадків інфікування коронавірусом COVID-19, одна жінка померла.
- В Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 62 нові випадки.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішенняввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.