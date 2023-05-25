На першому в історії саміті Diia in DC у Вашингтоні (США) пройшла презентація українського застосунку "Дія".

Джерело: Михайло Федоров в Telegram.

“Маємо унікальний досвід цифровізації. Попри війну, продовжуємо будувати потужну цифрову країну, запускати нові сервіси й послуги для громадян та бізнесу. Системно змінюємо філософію взаємодії між державою та людиною”, – йдеться у дописі.

За словами адміністраторки USAID Саманти Пауер, до учасників саміту звернувся президент Володимир Зеленський. Завдяки його візії та підтримці три роки тому в Україні стартувала “Дія”.

Пауер наголосила, що зараз Дія – це 19 мільйонів користувачів, 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні. “А ще – потужний бренд України, який належить кожному з вас”.

Величезну роль в успіху “Дії”, як відзначила посадовиця, відіграють надійні партнери – USAID. “З перших днів роботи Мінцифри агенція повірила в нас та підтримує багато діджитал-ініціатив. Ця підтримка допомогла Україні стати трендсеттером цифровізації для всього світу. Продовжуємо ділитися цифровим досвідом з іншими країнами”, – підкреслила Пауер.

Нагадаємо, Колумбія та Замбія розпочали створення власних застосунків на основі української “Дії” після естонського mRiik.

Зараз Мінцифри працюють над впровадженням “Дії” ще на двох континентах. Планується співпраця з Колумбією і Замбією, у ході якої вивчатимуться можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами.

За словами глави USAID Саманти Павер, Україна зараз стає відомою завдяки новому продукту. Вона додала, що Мінцифри працює над тим, аби “Дія” стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. Тому, інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будуючи щось подібне до “Дії”.

“Ведемо перемовини щодо експорту “Дії” з 10 державами, кілька з яких підтримує USAID. Вірю, що саміт у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни. Майбутнє точно за нами”, – резюмувала Пауер.

ДОВІДКОВО. Diia in DC організовано у співпраці між USAID та Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки Eurasia Foundation, UKAid, Visa та Google.org Employment Opportunities з “Дія.Освіта”.