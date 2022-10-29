Сьогодні, 29 жовтня, у Василькові Київської області відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, а також для тих, хто втратив житло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Загалом тут можуть оселитися 352 людини. Інфраструктура містечка передбачає всі необхідні зручності для життя та відповідає всім технічним вимогам, у тому числі для проживання в будь-яку пору року. Є кухня, їдальня, санвузли, душові кабінки та адміністративні приміщення.

Містечко освітлюється та опалюється. Воно повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою та іншим обладнаннями, а кімнати мешканців – меблями.

“Сьогодні завдяки міцній співпраці з польським урядом відкрили 12-те тимчасове модульне містечко. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи, а також мешканці багатоквартирного будинку у Василькові, що був зруйнований авіаударом. У містечку створено всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовою, але домівкою”, – розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Також він висловив подяку польським партнерам за послідовну підтримку України в напрямі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардувань армії РФ.

Варто зазначити, що раніше в межах співпраці з колегами з Польщі було відкрито та заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб у деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) та Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у місті Львів.