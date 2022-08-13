Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Модульні конструкції Україна безоплатно отримала від уряду Польщі за домовленостями з Міністерством розвитку громад та територій України. Натомість до облаштування порядку, створення комфортного затишного простору для мешканців Ірпеня долучилося дуже багато людей, зокрема комунальні служби й благодійники.
Модульне містечко “Дубки” складається із 88 чотиримісних житлових модулів. 55 із них – вже заселені. В них облаштувалися сім’ї медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла. Також на території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, кімната для відпочинку та зона для прання і прасування.
Олександр Маркушин зазначив, що мешканцям “Дубків” не доведеться самостійно куховарити, адже для них готуватиме гарячі страви команда World Central Kitchen.
“Ми вже почали роботи над облаштуванням ще одного такого ж модульного містечка на території санаторію “Дубки”. Тож якщо ви хочете подати заявку на проживання у тимчасовому житлі, прошу звертайтеся в Ірпінську міську раду”, – наголосив міський голова Ірпеня.
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