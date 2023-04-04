Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в Офісі уповноваженого з питань інформації (ICO) підрахували, що TikTok дозволив 1,4 мільйонам британських дітей віком до 13 років використовувати свою платформу у 2020 році, попри те, що 13 років — мінімальний вік для створення облікового запису в додатку.
Витік даних стався в період з травня 2018 року по липень 2020 року.
“Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів”, — заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.
Дані могли бути використані для відстеження дітей, а також потенційно демонструючи їм шкідливий або невідповідний контент.
Представник TikTok у коментарі Reuters сказав, що компанія не погоджується з рішенням ICO, але задоволена, що штраф зменшили. Його сума могла становити 27 мільйонів фунтів стерлінгів.
“Ми інвестуємо значні кошти, аби не допустити до платформи дітей молодше 13 років, і наша команда безпеки, що складається з 40 000 осіб, цілодобово працює, щоб забезпечити безпеку платформи для нашої спільноти”, — сказав представник TikTok.
- Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з забороною на застосунок з міркувань безпеки.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.