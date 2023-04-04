У Великій Британії Британська оштрафували TikTok на 15,9 мільйона доларів за порушення закону про захист даних, зокрема використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Офісі уповноваженого з питань інформації (ICO) підрахували, що TikTok дозволив 1,4 мільйонам британських дітей віком до 13 років використовувати свою платформу у 2020 році, попри те, що 13 років — мінімальний вік для створення облікового запису в додатку.

Витік даних стався в період з травня 2018 року по липень 2020 року.

“Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів”, — заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

Дані могли бути використані для відстеження дітей, а також потенційно демонструючи їм шкідливий або невідповідний контент.

Представник TikTok у коментарі Reuters сказав, що компанія не погоджується з рішенням ICO, але задоволена, що штраф зменшили. Його сума могла становити 27 мільйонів фунтів стерлінгів.