Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Офісі уповноваженого з питань інформації (ICO) підрахували, що TikTok дозволив 1,4 мільйонам британських дітей віком до 13 років використовувати свою платформу у 2020 році, попри те, що 13 років — мінімальний вік для створення облікового запису в додатку.

Витік даних стався в період з травня 2018 року по липень 2020 року.

“Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів”, — заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

Дані могли бути використані для відстеження дітей, а також потенційно демонструючи їм шкідливий або невідповідний контент.

Представник TikTok у коментарі Reuters сказав, що компанія не погоджується з рішенням ICO, але задоволена, що штраф зменшили. Його сума могла становити 27 мільйонів фунтів стерлінгів.

“Ми інвестуємо значні кошти, аби не допустити до платформи дітей молодше 13 років, і наша команда безпеки, що складається з 40 000 осіб, цілодобово працює, щоб забезпечити безпеку платформи для нашої спільноти”, — сказав представник TikTok.