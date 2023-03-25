Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з останньою забороною на застосунок з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Independent.

Адміністрація Великого Лондона (GLA) заявила, що обмеження було впроваджено через надзвичайно серйозне ставлення до інформаційної безпеки.

Це сталося після того, як уряд Великої Британії заборонив міністрам використовувати TikTok на своїх робочих телефонах після перевірки безпеки.

Нагадаємо, що 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.

Міністр зауважив, що очікує на огляд від урядових експертів з кібербезпеки, перш ніж приймати рішення щодо “надзвичайно важливого питання”.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак ​​раніше натякнув, що Велика Британія може слідувати за США та Європейським Союзом і заборонити додаток на державних мобільних телефонах і пристроях.

“Ми серйозно ставимося до безпеки пристроїв… і ми також дивимося на те, що роблять наші союзники. Ми хочемо переконатися, що захищаємо цілісність і безпеку конфіденційної інформації”, — зазначив Сунак під час свого візиту до США.

Минулого місяця уряд США заявив, що співробітники федеральних агентств повинні видалити TikTok з усіх державних мобільних пристроїв. Конгрес, Білий дім, Збройні сили США та більш ніж половина штатів вже заборонили TikTok.

Зауважимо, у лютому у Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.

Згодом Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.

Також Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.