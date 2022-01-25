Народні депутати звернулись до міжнародних організацій та іноземних парламентів з закликом назвати конкретні часові рамки вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Відповідне спеціальне звернення було підтримане 282 депутатами практично всіх фракцій, окрім ОПЗЖ.

Звернення Верховної Ради України (ВРУ) адресоване Організації Об’єднаних Націй, Європейському парламенту, урядам та парламентам інших країн, а також парламентським асамблеям міжнародних організацій:

“Ми закликаємо підтримати прагнення України щодо визначення її європейських перспектив та визначення чітких часових рамок подальшої інтеграції нашої держави до НАТО”, – мовиться у зверненні.

У ньому наголошено, що вступ України до НАТО передбачений Конституцією. Також автори звернення додали останні результати соціологічних опитувань, згідно з якими більша частина українців підтримує членство країни у Північноатлантичному Альянсі.

Окрім цього, у ВРУ нагадали, що у 2008 році, на саміті НАТО у Бухаресті, Україні пообіцяли членство в Альянсі. Ця обіцянка була підтверджена й у 2021 році, під час саміту НАТО у Брюсселі.

У зверненні нардепів вказано, що Європейський союз, НАТО та Україна – “єдині у своїй позиції щодо суверенного права України самостійно визначати своє майбутнє, в тому числі у питаннях розширення та набуття членства у цих інституціях”.

Також народні депутати закликали міжнародні організації засудити дії Росії, яка порушує територіальну цілісність та суверенітет України: