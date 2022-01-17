Про це йдеться на сайті NATO.
У рамках технічного співробітництва з 2018 року в Україну постачають захищене комунікаційне обладнання. Крім того, в рамках угоди розробили регіональну програму безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP), яка спрямована на забезпечення раннього сповіщення та координації протидії загрозам у повітряному просторі. Система RASP дозволяє підрозділам НАТО й України обмінюватися повітряними знімками з радарів та безпосередньо комунікувати між собою. Також ця система має окрему захищену мережу і працює поза Інтернетом.
“У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство”, – таку заяву зробив генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.
Угодою передбачається обмін знаннями, а саме формат, коли експерти Агентства діляться з українськими фахівцями досвідом НАТО в організації системи військового управління й комунікацій.
Перша угода була схвалена у 2015 році й з того часу Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.
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