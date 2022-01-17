Про це йдеться на сайті NATO.

Ambassador Nataliia Galibarenko, Head of Mission of Ukraine to NATO and Ludwig Decamps, General Manager NATO Communications and Information Agency renew Memorandum of Agreement to collaborate on technology-related projects.

Фото: NATO

У рамках технічного співробітництва з 2018 року в Україну постачають захищене комунікаційне обладнання. Крім того, в рамках угоди розробили регіональну програму безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP), яка спрямована на забезпечення раннього сповіщення та координації протидії загрозам у повітряному просторі. Система RASP дозволяє підрозділам НАТО й України обмінюватися повітряними знімками з радарів та безпосередньо комунікувати між собою. Також ця система має окрему захищену мережу і працює поза Інтернетом. 

“У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство”, – таку заяву зробив генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.

Угодою передбачається обмін знаннями, а саме формат, коли експерти Агентства діляться з українськими фахівцями досвідом НАТО в організації системи військового управління й комунікацій.

Перша угода була схвалена у 2015 році й з того часу Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.