Про це повідомили у проєкті закону №7731.
До таких місць роботи відносяться стратегічні підприємства для економіки і безпеки України та об’єкти критичної інфраструктури. Наприклад, ними можуть бути атомні електростанції.
Причиною для звільнення може бути вчинення працівником проступку “пов’язаного з його підтримкою держави-агресора”. Це стосується майже 20 сфер, а саме:
- інформаційні послуги;
- електронні комунікації;
- фінансові послуги;
- космічна діяльність, космічні технології та послуги;
- хімічна промисловість;
- дослідницька діяльність;
- урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
- енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
- водопостачання та водовідведення;
- виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;
- транспортне забезпечення;
- оборона, державна безпека;
- продовольче забезпечення;
- охорона здоров’я;
- фармацевтична промисловість;
- правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;
- цивільний захист населення та територій, служби порятунку.
Верховна Рада отримала пропозицію 5 вересня. Поки проєкт закону опрацьовується комітетом.
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