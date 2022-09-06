У Верховній раді зареєстрували законопроєкт стосовно розірвання трудового договору з колаборантами. Пропонується застосовувати звільнення до робітників на об’єктах державної власності.

Про це повідомили у проєкті закону №7731.

До таких місць роботи відносяться стратегічні підприємства для економіки і безпеки України та об’єкти критичної інфраструктури. Наприклад, ними можуть бути атомні електростанції.

Причиною для звільнення може бути вчинення працівником проступку “пов’язаного з його підтримкою держави-агресора”. Це стосується майже 20 сфер, а саме: