Про це повідомили у проєкті закону №7731.

До таких місць роботи відносяться стратегічні підприємства для економіки і безпеки України та об’єкти критичної інфраструктури. Наприклад, ними можуть бути атомні електростанції.

Причиною для звільнення може бути вчинення працівником проступку “пов’язаного з його підтримкою держави-агресора”. Це стосується майже 20 сфер, а саме:

  • інформаційні послуги;
  • електронні комунікації;
  • фінансові послуги;
  • космічна діяльність, космічні технології та послуги;
  • хімічна промисловість;
  • дослідницька діяльність;
  • урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
  • енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
  • водопостачання та водовідведення;
  • виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;
  • транспортне забезпечення;
  • оборона, державна безпека;
  • продовольче забезпечення;
  • охорона здоров’я;
  • фармацевтична промисловість;
  • правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;
  • цивільний захист населення та територій, служби порятунку.

Верховна Рада отримала пропозицію 5 вересня. Поки проєкт закону опрацьовується комітетом.