Про це посли G7 повідомили у Twitter.
Як давні прибічники боротьби з корупцією, посли стурбовані законопроєктом №7654, за яким уважно стежать.
“Він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України”, – йдеться у заяві.
#G7 Ambassadors, as long standing champions of anti-corruption, are concerned about draft law #7654, which we are following closely: it creates legal risks and uncertainties surrounding the selection procedures for the leadership of 🇺🇦’s key anti-corruption institutions.
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022
У ЦПК наголосили, що чинний закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали у керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер цю умову скасовують, достатньо припинити діяльність безпосередньо перед поданням на конкурс. Там зазначили, що нардепам потрібен “слухняний і ручний директор НАБУ”, який не помічатиме корупції.
Раніше народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів журналістам про схему, за допомогою якої представники партії “Слуга народу”планують зірвати конкурс з обрання директора НАБУ.
- Посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, тому у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.
- 28 липня відбулось офіційне призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, кандидатуру якого нещодавно затвердила комісія.
- Конкурсна комісія затвердила кандидатуру Олександра Клименка на посаду нового голови САП 19 липня 2022 року. Обрання керівника САП тривало два роки. Варто зауважити, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також було однією з головних вимог західних партнерів України.
- У червні 2021 року в Україні представили рейтинг народних депутатів-авторів “законопроєктів з корупціогенними факторами”. До ТОП-10 потрапили лише представники від пропрезидентської партії “Слуга народу”, зокрема й Андрій Клочко.