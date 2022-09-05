У спільній заяві посли Великої сімки прокоментували законопроєкт, котрим "слуги" пропонують уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів, — вбачають ризик, зокрема для проведення конкурсу на керівника Національного антикорупційного бюро.

Про це посли G7 повідомили у Twitter.

Як давні прибічники боротьби з корупцією, посли стурбовані законопроєктом №7654, за яким уважно стежать.

“Він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України”, – йдеться у заяві.

#G7 Ambassadors, as long standing champions of anti-corruption, are concerned about draft law #7654, which we are following closely: it creates legal risks and uncertainties surrounding the selection procedures for the leadership of 🇺🇦’s key anti-corruption institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022

У ЦПК наголосили, що чинний закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали у керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер цю умову скасовують, достатньо припинити діяльність безпосередньо перед поданням на конкурс. Там зазначили, що нардепам потрібен “слухняний і ручний директор НАБУ”, який не помічатиме корупції.

Раніше народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів журналістам про схему, за допомогою якої представники партії “Слуга народу”планують зірвати конкурс з обрання директора НАБУ.