Про це посли G7 повідомили у Twitter.

Як давні прибічники боротьби з корупцією, посли стурбовані законопроєктом №7654, за яким уважно стежать.

“Він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України”, – йдеться у заяві.

У ЦПК наголосили, що чинний закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали у керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер цю умову скасовують, достатньо припинити діяльність безпосередньо перед поданням на конкурс. Там зазначили, що нардепам потрібен “слухняний і ручний директор НАБУ”, який не помічатиме корупції.

Раніше народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів журналістам про схему, за допомогою якої представники партії “Слуга народу”планують зірвати конкурс з обрання директора НАБУ.