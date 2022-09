Про це посли G7 повідомили у Twitter.

Як давні прибічники боротьби з корупцією, посли стурбовані законопроєктом №7654, за яким уважно стежать.

#G7 Ambassadors, as long standing champions of anti-corruption, are concerned about draft law #7654, which we are following closely: it creates legal risks and uncertainties surrounding the selection procedures for the leadership of 🇺🇦’s key anti-corruption institutions.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022