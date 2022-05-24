У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 7398 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який дасть змогу забезпечити будівництво мережі укриттів для захисту населення.

Про це йдеться у повідомленні газети Верховної Ради “Голос України”.

“Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження”, – заявила народна депутатка Олена Шуляк.

Саме тому Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та Міністерством розвитку громад і територій України було створено робочу групу.

Цією групою були напрацьовані комплексні пропозиції щодо вдосконалення положень стосовно цивільного захисту населення та посилення контролю за дотриманням вимог законодавства під час розроблення містобудівної та проєктної документації.

Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі захисних споруд цивільного захисту, зокрема й у новобудовах. Однією з його вимог є готовність приймати населення до укриття у 12-годинний термін.