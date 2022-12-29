Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу" щодо вдосконалення порядку призначення на посади дипломатичної служби – №8314 від 28.12.2022 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Про це народна обраниця зазначила у Facebook.

Так, зміни до закону передбачають обов’язкові консультації майбутніх послів у профільному парламентському комітеті. Водночас рішення комітету матиме рекомендаційний характер.

Геращенко зауважила, що така система добре себе зарекомендувала за третього президента Віктора Ющенка. Проте вже колишній президент-втікач Віктор Янукович її скасував.

Примітно, що попри те, що документ було відкрито для підписання всім нардепам, та представниця “ЄС” особисто скинула його в чат комітету закордонних справ, жоден із депутатів “Слуги народу” його не підписав.

Нардепка наголосила, що ініціатори змін до законодавства пропонують запросити на перше засідання комітету в січні нову пані посла в Болгарії Олесю Ілащук, закликаючи зробити засідання публічним.

Тим більше, така практика обміну думками з новими послами поки що працює. Ми мали чудові і фахові розмови з нашими Послами Олексієм Макєєвим, Сергієм Кислицею, Оксаною Маркаровою та іншими дипломатами перед їх відправленням в місце акредитації. З нетерпінням чекаю обміну думками про Болгарію, міжпарламентську співпрацю, збройну підтримку і інші аспекти з новопризначеною пані послом”, – йдеться у дописі Геращенко.

Нагадаємо

Указами від 23 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив послів у Латвійській Республіці, Королівстві Бахрейн та Республіці Болгарія.

Буковинські видання водночас зауважують, що Ілащук не має жодного дипломатичного досвіду. Окрім цього, фігурувала у кримінальній справі.

Згідно з інформацією на сторінці у Facebook, Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Зазначила, що є клінічним психологом, системно-сімейним терапевтом, гештальт-терапевтом.

Ілащук навчалася у ВОППГП “Український Гештальт Інститут” та у HRD Antwerp у Бельгії, вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.

Водночас, згідно з даними Youcontrol, з 2010 по 2015 рік новопризначена амбасадорка обіймала посаду керівника у ювелірній компанії “ДЖЕММА”. До жовтня 2021 року вона також була співзасновницею компанії. Фірма “Джемма” фігурувала у кримінальній справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука відносно звинувачення у відмиванні коштів.

Та вже після 2015 року по листопад 2016 року Олеся Ілащук керувала ТОВ “ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД”, що займалось оптовою торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

Геращенко зазначала, що скандал із новопризначеною пані послом в Болгарії показує нульову роль ВР і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. Та нагадала, що зокрема у США майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення.

За її словами, у ВР нинішнього скликання роль комітету закордонних справ “звелася до голосування за відрядження слуг, бо опозиції і це часто блокують”.

Згодом у Міністерстві закордонних справ прокоментували призначення клінічної психологині та гештальт-терапевтки Олесі Ілащук на посаду пані посла України у Болгарії.

Так, за наявною в МЗС інформацією, Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство” кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою”, – додали в МЗС.

Крім того, як пишуть в міністерстві, уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, “без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії”.

Призначення на посади Послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади Послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами й варто судити про роботу Посла за кордоном”, – зауважили в МЗС.

Довідка. В Україні посли призначаються президентом України за поданням міністра закордонних справ України. Одночасно з призначенням на посаду, послу присвоюється дипломатичний ранг-звання Надзвичайного і Повноважного посла України. Повноваження, обов’язки та права посла чітко регламентуються Законом України “Про дипломатичну службу”.

Тож згідно п.3 ст.13 закону, спеціальними вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є:

1) наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра – для дипломатичних службовців;

2) володіння відповідним рівнем професійної компетентності згідно з вимогами, визначеними Міністерством закордонних справ України;

3) володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків;

4) стан здоров’я, який дозволяє бути направленим у довготермінове відрядження, підтверджений документом, виданим у встановленому законодавством порядку;

5) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби.