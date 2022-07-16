Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Загалом внаслідок обстрілу було пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
За даними департаменту охорони здоров’я ОВА, внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них – 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них – 68 було госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 – надано допомогу амбулаторно.
Підрозділами ДСНС було врятовано 3 людей. Проте одна особа досі залишається у розшуку як зникла безвісти.
Наразі усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини. 15 липня у Вінниці та області було оголошено день жалоби.
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