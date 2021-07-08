У Запоріжжі на рік (зі звільненням покарання) засудили маму трьох дітей, яка не впоралася з керуванням електросамоката і збила жінку-пішохода, остання отримала перелом.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.

Інцидент стався в Шевченківському районі Запоріжжя в червні 2020 року. Жінка порушила ПДР і наїхала електросамокатом на пішохода, в результаті чого остання впала на асфальт та отримала перелом шийки правої стегнової кістки.

За матеріалами, жінка на електросамокаті їхала разом зі своєю дитиною, а позаду їхав її чоловік на велосипеді. Жінку-пішохода вона заділа ліктем. Постраждала спочатку відмовилась від госпіталізації, бо перебувала у шоковому стані, але згодом попросила викликати їй швидку.

Шевченківський райсуд визнав кермувальницю електросамокату винною у наїзді, і засудив до року умовного покарання через те, що вона є матір’ю трьох дітей і знаходиться в декретній відпустці.

Також жінку зобов’язали виплатити постраждалій в якості матеріального збитку 102 159,97 грн і моральну компенсацію в розмірі 23 000 грн.

Нагадаємо, що влада Парижа погрожує заборонити сервіси прокатів електросамокатів, якщо не будуть розв’язані проблеми безпеки, а все через смерть жінки, яку на пішохідній зоні збили дві дівчини.