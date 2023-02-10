Кремль вимагає від так званих "гауляйтерів" тимчасово окупованих територій України збільшити кількість дітей в російських молодіжних рухах.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тицький. Зараз він відвідує школи на тимчасово окупованих територіях та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів.

У ЦНС зазначили, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій: “юг молодой”, “мы вместе”, “волонтеры-медики”, “волонтеры победы” й “движение первых”.

Відповідальна за це адміністрація навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, що вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи.

У ЦНС зауважили, що всі ці рухи є суто кремлівськими проєктами й фінансуються російськими окупантами. Вони створені для залучення “масовки” на різноманітні пропагандистські заходи.

Крім того, російські загарбники посилили відповідальність за обіг національної української валюти, відтак за продаж товарів у гривні передбачено штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

За даними ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублями й ігнорують заборону обігу гривні.

Нагадаємо, що з 1 січня росіяни заборонили обіг гривні, таким чином вони намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово захоплених територій й зробити їх залежними від виплат у рублях.

Також у такий спосіб російські окупанти намагаються посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.

У ЦНС зазначили, що з 1 січня російські окупанти почали рейди по магазинах, які приймають гривню. Також ворог затримав валютників, котрі здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків росіяни вилучають термінали банків.

“Проте й це не допомагає, тому росіяни посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч русблів, – повідомили у ЦНС.