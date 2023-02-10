Про це інформує Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тицький. Зараз він відвідує школи на тимчасово окупованих територіях та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів.
У ЦНС зазначили, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій: “юг молодой”, “мы вместе”, “волонтеры-медики”, “волонтеры победы” й “движение первых”.
Відповідальна за це адміністрація навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, що вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи.
У ЦНС зауважили, що всі ці рухи є суто кремлівськими проєктами й фінансуються російськими окупантами. Вони створені для залучення “масовки” на різноманітні пропагандистські заходи.
Крім того, російські загарбники посилили відповідальність за обіг національної української валюти, відтак за продаж товарів у гривні передбачено штраф у розмірі 300 тисяч рублів.
За даними ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублями й ігнорують заборону обігу гривні.
Нагадаємо, що з 1 січня росіяни заборонили обіг гривні, таким чином вони намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово захоплених територій й зробити їх залежними від виплат у рублях.
Також у такий спосіб російські окупанти намагаються посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.
У ЦНС зазначили, що з 1 січня російські окупанти почали рейди по магазинах, які приймають гривню. Також ворог затримав валютників, котрі здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків росіяни вилучають термінали банків.
“Проте й це не допомагає, тому росіяни посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч русблів, – повідомили у ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях.
- Росіяни готуються до проведення нових фільтраційних заходів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
- Російські війська продовжують зазнавати втрат, тому – для приховування кількості загиблих – на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій.