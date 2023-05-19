У ніч на 19 травня російські загарбники завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Внаслідок ворожих атак знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях

Джерело: Міністерства енергетики України.

На Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено 1 населений пункт.

У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Минулося без постраждалих.

Внаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

На Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тис. споживачів, переважну більшість уже заживлено. Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

Також відновлено роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби. Пошкодження були виявлені на території Угорщини, ліквідацію порушень провели угорські енергетики.

Експорт до Молдови становить від 11 до 129 МВт, до Польщі – від 95 до 195 МВт. Він відбувається у період зниженого внутрішнього споживання електроенергії. Імпорту на поточну добу не планується.

За даними Міненерго, триває ремонтна кампанія у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об’єкти генерації, так і мережева інфраструктура.

Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.

Щодо ситуації у газовій галузі, то запаси природного газу у сховищах достатні – складають понад 9,2 млрд метрів кубічних. За добу видобуто понад 50 мільйонів кубометрів блакитного палива.