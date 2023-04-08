У застосунку "Дія" з’явилась гра – "Армія дронів", до якої додали можливість донатити, не виходячи з неї.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни РФ користувачі “Дії” підіймали моральний дух, граючи в гру ­– “Байрактар”. Відтепер українці зможуть керувати безпілотними літальними апаратами.

Міністерство цифрової трансформації вдосконалило функціонал і додало можливість донатити, не виходячи з гри.

У відомстві пояснили, що відтепер кожен може спробувати себе в ролі оператора безпілотника просто в застосунку “Дія”. Ціль – нищити ворожі колони танків.

“Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально”, – підкреслили у Мінцифрі.

Зазначимо, що в Україні випустять гру “Death from Above”, де гравець може відчути себе оператором українських дронів, борючись з російськими окупантами. Наразі гру розробляють фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games, а видасть німецький розробник Lesser Evil.

Death From Above є аркадним симулятором керування дроном. Події гри відбуваються під час російського вторгнення в Україну.

“Ти самотній український військовий, оператор дрона, що воює з російськими окупаційними військами. ти керуєш “супер дроном”, шукаючи та знищуючи танки, повертаючи вежі зв’язку, вкрадені речі, та борешся за краще майбутнє. Слава Україні!”, — пишуть автори гри.

Зауважимо, що частину прибутку від “Death from Above” спрямують українським благодійним організаціям “Повернись живим” і “Армії дронів”. Випуск запланований на 2-й квартал 2023.