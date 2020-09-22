Про це поінформували в пресслужбі міністерства.
Відзначається, що Карандєєв знаходиться на самоізоляції вдома.
“Перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Він почуває себе добре і перебуває на самоізоляції вдома”, – йдеться в повідомленні.
Наразі всі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять тестування.
У міністерстві запевнили, що дотримуються всіх правил епідеміологічної безпеки:
• на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка і проводиться вимірювання температури;
• всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанції;
• є дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.
Факт захворювання підтвердив на своїй сторінці в Facebook і сам заступник міністра.
“Відсьогодні вступив у бій за своє здоров‘я з найпроблемнішим захворюванням сучасності –
коронавірусною хворобою (COVID-19). Тест на присутність в організмі РНК COVID-19 дав позитивний результат”, – написав він.
За словами чиновника, спочатку виникло легке нездужання і трохи піднялася температура.
Він закликав колег і всіх, з ким контактував, пройти тестування на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет одужав від коронавірусу COVID-19.
- Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко також захворіла на COVID-19, і її стан був тяжким. 11 вересня стало відомо, що Тимошенко перемогла коронавірус.