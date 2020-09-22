Про це поінформували в пресслужбі міністерства.

Відзначається, що Карандєєв знаходиться на самоізоляції вдома.

“Перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Він почуває себе добре і перебуває на самоізоляції вдома”, – йдеться в повідомленні.

Наразі всі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять тестування.

У міністерстві запевнили, що дотримуються всіх правил епідеміологічної безпеки:

• на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка і проводиться вимірювання температури;

• всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанції;

• є дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.

Факт захворювання підтвердив на своїй сторінці в Facebook і сам заступник міністра.

“Відсьогодні вступив у бій за своє здоров‘я з найпроблемнішим захворюванням сучасності –

коронавірусною хворобою (COVID-19). Тест на присутність в організмі РНК COVID-19 дав позитивний результат”, – написав він.

За словами чиновника, спочатку виникло легке нездужання і трохи піднялася температура.

Він закликав колег і всіх, з ким контактував, пройти тестування на коронавірус.