Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував скандал, який спалахнув через те, що МОЗ України закуповує захисний одяг для лікарів по набагато більшій ціні, ніж це вдається волонтерам і державному підприємству "Медичні закупівлі України".

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

Він зазначив, що перевезенням засобів захисту для подолання пандемії досі займався Офіс президента, тому що потрібно було “пройти спочатку кризовий етап”. На питання, чому цей етап не проходило МОЗ, Тимошенко зазначив, що МОЗ потрібно було провести тендер, а це, за його словами, “за день не робиться”.

“До того ж, були обмеження у МОЗ щодо закупівель на іноземні підприємства. Китай зараз не працює з жодною країною по оплаті після відвантаження. Вони працюють по 100 % передоплаті. Це ризик. І держпідприємства як ДП “Медичні закупівлі України” не дуже можуть підписати такі документи. Тому ми це робили не за державні гроші. Закупівля комерційною структурою або фондом набагато швидше, ніж закупівлі держпідприємством. Таке життя”, – додав він.

Тимошенко наголосив, що, незважаючи на корупційний скандал в МОЗ по закупкам костюмів для захисту лікарів, ОПУ потрібно було б в будь-якому випадку на якомусь етапі передавати закупівлі міністерству.

“Ми вибрали момент, коли закупили засоби захисту набагато вперед. Тому в МОЗ є час розібратися з усіма скандалами, провести тендери і привезти засоби захисту. Є два варіанти. Ми можемо розбиратися в скандалі, нічого не купуючи, і лікарі будуть без одягу. Або паралельно розбиратися зі скандалом і закуповувати. Мені здається, другий варіант більш робочий”, – сказав він.

Заступник голови ОПУ також вважає, що корупційними ризиками в контексті закупівель повинні розбиратися антикорупційні і правоохоронні органи.