Таку думку мер висловив в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

За словами Філатова, за останній час рейтинг президентської партії сильно впав. Хоча ім’я кандидата від “СН” у мери Дніпра поки невідоме, є ймовірність, що він чи вона може не потрапити до другого туру виборів.

“Я не знаю, думаю, про це (ім’я кандидата — ред.) не знає навіть Зеленський Володимир Олександрович. Ми міряли всіх, я перемагаю будь-якого кандидата від “Слуги народу” з розривом в три рази. Більш того, за останніми тенденціями шанси вийти в другий тур з’явилися в тому числі у моїх давніх завзятих опонентів — Олександра Вілкула та Загіда Краснова. Тому якщо вони докладуть зусиль, то, може, я зайду до другого туру не зі “слугою народу”, а з кимось із них. Це те, про що не можна було подумати навіть місяць тому”, — сказав Філатов.

Коментуючи причини падіння рейтингу “слуг”, міський голова згадав скандальні заяви окремих депутатів Верховної Ради, а також кортежі Зеленського, які, за його словами, “навіть не снилися” колишньому президенту Петру Порошенку.

“Починаючи від замовлення повій в Раді і закінчуючи заявами про збиткових або неякісних дітей. А дачі, а кортежі, які не снилися навіть Порошенко. Я ж це точно знаю. Коли до нас в місто приїжджав Порошенко, у нього було дві-три машини, навіть ми за ним бовталися в автобусі по дорозі. А зараз в кортежі 50 машин з мигалками, люди все це бачать”, — додав він.

Нагадаємо, у квітні, під час другого туру президентських виборів, Володимир Зеленський заявляв: “Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись в цілому від кортежів”. У липні 2019 він також опублікував пост у Facebook, в якому зазначав: “Останнім часом у соцмережах багато “зради” на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супровідними особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає “мигалок” тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі”.

Вже у серпні минулого року користувачів соцмереж обурив великий кортеж Президента Володимира Зеленського і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На опублікованому відео можна побачити повністю перекритий один напрямок дороги по вул. Олени Теліги в Києві, за яким їде велика кількість спецавтомобілів поліції та Управління держохорони. Одні користувачі нарахували 23 автомобілі, а хтось і 26 авто. 31 серпня Зеленський заявив, що “кортежу не буде”, а також нагадав, що обіцяв не перекривати дороги.