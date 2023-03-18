Сьогодні, 18 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень для споживачів, проте у Житомирській та Київській областях можливі тимчасові відключення електроенергії.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова очільника Міненерго Германа Галущенка.

За словами міністра енергетики, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

Водночас через ремонтні роботи на об’єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії у Житомирській та Київській областях.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.

Зазначимо, що близько 21 години 17 березня російські окупаційні війська розпочали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed- 136/131”. Сили ППО знищили 11 з 16 БПЛА.

Пізно ввечері 17 березня у низці областей пролунала повітряна тривога, яка поступово почала розширюватись регіонами. Тривогу оголосили через запуск росіянами іранських дронів-камікадзе.

За даними Повітряних сил, окупанти запускали дрони одразу з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Ворожі дрони були запущені у східні, центральні та західні регіони України.

Силами та засобами повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Захід” Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 з 16 ударних БПЛА в центральних, західних та східних областях відповідно.

Не обійшлось і без влучань: зокрема два БПЛА поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.