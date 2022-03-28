Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.
За його словами, інформація щодо активних великих пожеж у Чорнобильській зоні вже застаріла. Дійсно було займання на близько 8 тисячах гектарів і російські війська не пускали туди співробітників ДСНС.
“На щастя, нам, в принципі, вдалося загасити ці пожежі. Говорити про те, що зараз там є великі спалахи, ми не можемо, тобто зараз більш-менш стабільна ситуація”, – розповів Денисенко.
У Києві та Київській області радіаційний фон залишається в межах норми. У Чорнобильскій зоні ситуація стосовно займань стабільна.
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