У зоні відчуження вдалося загасити основні пожежі. У ЧАЕС великих загорянь зараз не спостерігають.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

За його словами, інформація щодо активних великих пожеж у Чорнобильській зоні вже застаріла. Дійсно було займання на близько 8 тисячах гектарів і російські війська не пускали туди співробітників ДСНС.

“На щастя, нам, в принципі, вдалося загасити ці пожежі. Говорити про те, що зараз там є великі спалахи, ми не можемо, тобто зараз більш-менш стабільна ситуація”, – розповів Денисенко.

У Києві та Київській області радіаційний фон залишається в межах норми. У Чорнобильскій зоні ситуація стосовно займань стабільна.